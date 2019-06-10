شاهد.. هنيدي يزيح الستار عن فيلمه الجديد

كشف النجم محمد هنيدي عن أسم فيلمه الجديد، حيث طرح أفيش الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علق عليه كاتباً: "توكلنا على الله ..

اسم فيلمي الجديد كينج سايز وهيكون عن عقلة الأصبع .. استنوا الإعلان الأول بكرة بإذن الله يلا كل حد هيستنىالإعلان لايك".

يذكر أن الفنان محمد هنيدي عرض مؤخراً مسرحية "3 أيام في الساحل" و هي بطولة كل من بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، ندى موسى، مها أبو عوف، محمد محمود، تأليف حاتم حسين، إخراج مجدي الهواري.

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