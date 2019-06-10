نقابة الموسيقيين ..توضح موقفها من شيرين

اكدت نقابة الموسيقيين فى بيان توضيح لما نشر سابقا بشأن الغاء قرار وقف الفنانه شيرين عبد الوهاب الصادر من نقابة المهن الموسيقية بجلسة المجلس بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٩ توضح نقابة المهن الموسيقية أن هذا القرار جاء بناءً على اعتذار الفنانة شيرين للشعب المصري والنقابة على مابدر توضح نقابة المهن الموسيقية أن هذا القرار جاء بناءً على اعتذار الفنانة شيرين للشعب المصري والنقابة على مابدرمنها أثناء حفلها بدولة البحرين لذلك أكتفت النقابة بفترة الإيقاف السابقة والتي تجاوزت الشهرين وإلغاء قرار الإيقاف وتوضح النقابة أن الإفادة التي نشر سابقآ لم تكن تبين سبب الإلغاء ولذلك لزم نشر نص القرار.

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