خلال يونيو.. قنوات دراما "إعلام المصريين" تُكرّم 4 قامات فنية

تواصل قنوات الدراما التابعة لمجموعة إعلام المصريين، المالكة لشبكة "ON والحياة وdmc وcbc"، تكريم نجوم الدراما الذين أبدعوا في المجال الفني على مدار تاريخ الفن المصري، في إطار الحفاظ على تاريخ قامات الفن المبدعة. تكرم قنوات الدراما التابعة للشبكات الأربعة خلالشهر يونيو الجاري 4 قامات في مجال الدراما، من خلال عرض أبرز أعمالهم وكذلك فواصل عن مسيرتهم الفنية، حيث تُكرم قناة dmc الكاتب والسيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة بعرض مسلسل "ليالي
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