خلال يونيو.. قنوات دراما "إعلام المصريين" تُكرّم 4 قامات فنية

تواصل قنوات الدراما التابعة لمجموعة إعلام المصريين، المالكة لشبكة "ON والحياة وdmc وcbc"، تكريم نجوم الدراما الذين أبدعوا في المجال الفني على مدار تاريخ الفن المصري، في إطار الحفاظ على تاريخ قامات الفن المبدعة. تكرم قنوات الدراما التابعة للشبكات الأربعة خلال

شهر يونيو الجاري 4 قامات في مجال الدراما، من خلال عرض أبرز أعمالهم وكذلك فواصل عن مسيرتهم الفنية، حيث تُكرم قناة dmc الكاتب والسيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة بعرض مسلسل "لياليالحلمية" والذي يعرض في تمام الساعة السادسة مساءً. أما شبكة تليفزيون "الحياة" فتكرم الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز من خلال عرض مسلسل "محمود المصري" في تمام السابعة مساءً، كذلك قناة ON تكرم المخرجة إنعام محمد علي بعرض مسلسل "الحب وأشياء أخرى"، وتعرض قناة cbc دراما مسلسل "العائلة" للفنان الكبير الراحل محمود مرسي.