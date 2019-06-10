يحيي الهضبة عمرو دياب حفله الغنائي مساء اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات "موسم جدة" للحفلات. وشهد مسرح الحفل في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله عبد الله الرياضية ، تحضيرات صوتية وضوئية ضخمة بالإضافة إلى حضور الفرقة الموسيقية للتجهيزات الصوتية قبل إحياء الحفل. يذكر أن آخر نشاطات دياب الغنائية كانت أغنية "جمع حبايبك" التي كانت ضمن الحملة الاعلانية الرمضانية لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى في مصر، وحصل الإعلان على أكثر من 64 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:تامر حسين، وألحان:شادي حسن، وتوزيع:أسامة الهندي. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..تجهيزات ضخمة لحفل عمرودياب في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.