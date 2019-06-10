معلومات تُكشف لأوّل مرّة عن علاقة أنغام وأحمد ابراهيم

متابعة بتجــــــــــرد: إنتشرت أخبار كثيرة خلال الساعات الماضية تزعم أن النجمة المصرية أنغام تزوجت عرفيًا من الموزّع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم لمدة أربعة أشهر، قبل أن تعلن زواجها منه بشكل رسمي خلال شباط الماضي.

وعلمت مجلة “لها” اللبنانية أن أنغام تزوجت سراً في البداية من أحمد إبراهيم، ولكن هذا الزواج كان يعلم به أصدقاؤها المقرّبون وعائلتها حيث لم تخفِ عنهم حبها الشديد له.

وما لا يعرفه الكثيرون أن سبب إخفاء أنغام زواجها عن جمهورها لأشهر عدة ليس لكونها الزوجة الثانية له، ولكن لوفاة أختها غنوة سليمان بالتوقيت نفسه لزواجها من أحمد إبراهيم.

إذ وجدت أنغام حينها أنه من الصعب إعلان هذا الحدث في الوقت الذي تتلقى فيه التعازي من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني بعد رحيل أختها عقب تعرضها لحادث سيارة.