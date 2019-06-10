أمل عرفة تصدم جمهورها وتعلن اعتزالها الفن

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة اعتزالها الفن بشكل نهائي، دون أن توضح الأسباب الحقيقية وراء قرارها المفاجئ.
وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أن “أمل” أرسلت لها تصريحًا تقول فيه إنها قررت أن تنهي مسيرتها الفنية، مضيفة: “سأتركه لأهله هذا آخر كلام عندي”.
وتابعت الفنانة أمل عرفة: “أشعر بالقرف النهائي، ربما تعيلني أيّ مهنة أخرى على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل معي في هذه المهنة”.
وخاضت الفنانة أمل عرفة السباق الرمضاني لعام 2019، بمسلسل “كونتاك”، الذي شارك في بطولته كل من محمد حداقي، شادي الصفدي، غادة بشور، أندريه سكاف، حسام تحسين بيك، وغيرهم، وهو من تأليف مجموعة كتاب، وإخراج حسام قاسم الرنتيسي.
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