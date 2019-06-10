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الملكة رانيا توجه رسالة حبّ للملك عبد الله الثاني في ذكرى زوجهما

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متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت الملكة رانيا العبد الله بذكرى زوجها من ملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين بنشر صورة جمعتها بالأخير عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وقد علّقت الملكة رانيا على الصورة بالقول “كم انا محظوظة بقربك. شكرا على الأمس واليوم وكلي شوق لغد انت فيه…سيدي… كل عام وأنت في القلب ملك وعلى الرأس تاج”.

نُشير إلى أن الملكة رانيا والملك عبد الله الثاني تزوجا في 10 حزيران من العام 1993 في قصر زهران.

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