عرض صور نادرة تُظهر حمل مارلين مونرو للبيع.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تزال تتكشّف بعض الأسرار والكواليس الخاصة بحياة النجمة الراحلة، مارلين مونرو، حيث أُميط النقاب عن مجموعة صور نادرة للغاية تظهر فيها مونرو وهي حامل.

وأشار بهذا الخصوص موقع "تي إم زد" إلى أن هذه الصور، التي تظهر حمل مونرو عام 1960، سيتم عرضها للبيع من خلال شركة التذكارات Moments in Time، وذلك نظير مبلغ قدره 95 ألف دولار، مستغلة إبراز الصور لحمل مونرو.

ولفت الموقع إلى أن تلك الصور التقطت من جانب صديقة مونرو المقرّبة، فريدا هال، التي تزعم منذ فترة طويلة أن مونرو أخبرتها بأنها حامل في طفل من الممثل، إيف مونتاند، وقت التقاط تلك الصور في مدينة نيويورك عام 1960.

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وكان هذا الحمل يعتبر مشكلة كبرى لأن مونرو كانت متزوجة آنذاك من آثر ميلر، لكنها كانت تصور في ذلك الوقت فيلم "دعنا نمارس الحب Let's Make Love" مع مونتاند.

ورغم تأكيد هال على أن مونرو كانت حاملاً في تلك الصور، غير أن الموقع أشار إلى عدم وجود أي أدلة قوية تثبت أن مونرو كانت حاملاً بالفعل في ذلك الوقت، خاصة وأنها لم تلد مطلقًا قبل وفاتها عام 1962، فيما أكدت هال أن مونرو فقدت الطفل، دون أن توضّح ما إن كان ذلك بسبب تعرضها للإجهاض بشكل طبيعي أم عن عمد.