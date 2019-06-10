رامز جلال يعود الى السينما في "سبع البرمبة"

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""الخليج 365"" من بيروت: عاد الممثل المصري رامز جلال إلى الأضواء بعيد انتهاء شهر رمضان. لكن هذه المرة عبر الشاشة الكبيرة بفيلم "سبع البرمبة" الذي انطلق عرضه بصالات القاهرة في موسم عيد الفطر، وتدور أحداثه حول شخص ينتحل شخصية ضابط شرطة من أجل الوصول إلى الفتاة التي يحبها.

هذا ويجمع العمل في بطولته الى "جلال" كلٌ من بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وجميلة عوض، بينما يخرجه محمود كريم.





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