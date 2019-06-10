شكرا لقرائتكم خبر عن جر شكل بدون سبب.. خناقة بين جاستين بيبر وتوم كروز.. ومكجريجور يدخل على الخط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتوقع احد أن تشب خناقة فى يوماً ما بين مغنى البوب جاستين بيبر والممثل العالمى توم كروز، فدائماً ما يهتم المعجبون بالخناقات الكبيرة التى شهدتها ساحة المشاهير على مدار السنوات الأخيرة، مثل خناقة ماريا كاري وجينيفير لوبيز، ونيكي مناج وكاردى ب، وتيلور سويفت وكاتى بيري، وأخيراً ماشين جن كيلي وإيمينيم.

ولم يدرك مغنى موسيقى البوب صاحب الـ 25 عاماً، ان التغريدة التى كتبها عبر حسابه يطالب فيها الممثل العالمى توم كروز، الشهير بأفلام الأكشن والحركة بخوض مباراة ضده، ان تنقلب لحادثة سخرية عبر منصات السوشيال ميديا.



جاستين بيبر

فبدأت الواقعة بتحدى من "بيبر" صاحب الـ 25 عاماً، لخوض مباراة مصارعة UFC ضد الممثل صاحب 56 عاماً، بتغريدة قائلاً "اريد ان اتحدى توم كروز فى معركة داخل الـ UFC، اذا لم تخض هذة المعركة، فأنت خائفاً منى، وستعيش دائماً خائفاً، مين مستعد للقتال".

وسرعان ما انتشرت التغريدة التى تغاضى ممثل الأكشن الشهير ان يرد عليها، وتفاجأ مغنى موسيقى البوب بتداول التغريدة بشكل ساخر، وانهالت التعليقات التى كان ابرزها من المصارع كونور مكجريجور الذى أبدى استعداده لاستضافة المباراة قائلاً " اذا كان توم كروز رجلاً كافياً لقبول هذا التحدى، فإن مركز مكجريجور للرياضة سيستضيف المباراة".

Advertisements

وعلى نفس السياق دخل الممثل المصرى محمد هنيدي، ضمن المشاركين فى التعليقات وكتب تعليقاً داخل التغريدة باللغة الانجليزية قائلاً " UFC منظمة الفنون القتالية المختلطة لا تسمح بقتال بين رجل وامرأة، آسف"، وهو ما أغضب السيدات المتابعين له وسرعان ما قام بالأعتذار.