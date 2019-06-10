من أين انتقى بيلى بورتر ملابسه فى حفل توزيع Tony Awards لعام 2019؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال النجم العالمى بيلى بورتر يسعى للفت الأنظار نحوه من خلال طريقة انتقائه لتصميمات ملابسه التى يظهر بها فى الحفلات الكبرى والمهرجانات. وفاجأ بيلى بورتر الجميع بإطلالته أمس فى توزيع جوائز " Tony Awards" لعام 2019، والذى أقيم فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهر مرتديا ملابس جمعت اللونين الأحمر والورد. حملت ملابس بيلى بورتر إمضاء دار أزياء "Celestino Couture"، بينما اختار حذاءه من مجموعة "Orel Brodt"، أما المجوهرات التى ظهر بها فكانت من "Oscar Heyman". Advertisements









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