شكرا لقرائتكم خبر عن نادى السينما الأفريقية يعرض فيلم "الكنز" بحضور عبد الرحيم كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض نادى السينما الأفريقية الذى يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبد الوهاب، وبالتعاون مع مكتب الشباب الأفريقى برئاسة نائب رئيس اتحاد الشباب الأفريقى حسن غزالى، وبحضور مائة شاب قيادى تنفيذى من منحة ناصر للقيادة التى ينظمها مكتب الشباب الأفريقى، يعرض الفيلم الروائى الطويل "الكنز" من مصر للمخرج شريف عرفة، بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبرى، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وذلك بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وتدور أحداث الفيلم حول "حسن بشر" الذى قرر العودة من أوروبا بعد دراسته لعلوم المصريات لمنزل العائلة بالأقصر ليجد وصية كتبها له والده ومذكرات مكتوبة بخط اليد منسوبة للبطل "على الزيبق"، ليبحث حسن خلال كل هذا عما تركه والده له.

كما يعرض بمناسبة ذكرى المخرج السنغالى الراحل عثمان سمبين والذى يلقب برائد السينما الأفريقية الفيلم التسجيلى "سمبين" للمخرجين سامبا جادجيجو وجاسون سيلفرمان، وذلك فى إطار مشروع سمبين عبر أفريقيا والذى يقام بالتزامن فى 28 دولة أفريقية فى نفس الوقت ويتناول الفيلم حياة سمبين والذى ولد عام 1923 وتوفى فى عام 2007.

تبدأ العروض الأربعاء المقبل 12 يونيو فى تمام السادسة مساء بسينما الهناجر، وتقام ندوة بعد الأفلام تديرها المخرجة عزة الحسينى مدير مهرجان الأقصر والناقد فاروق عبد الخالق.

نادى السينما الأفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام، وتقام الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر من 13 إلى 19 مارس 2020، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارة السياحة والشباب والرياضة والخارجية، ونقابة المهن السينمائية وبالتعاون مع محافظة الأقصر.