إيران تهدد بإغراق أوروبا بالمخدرات !!

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يونيو 2019 05:58 مساءً - هدد مدير شرطة مكافحة تهريب المخدرات في إيران ” محمد مسعود زاهديان ” بإغراق البلدان الأوروبية بالمخدرات إذا ما أدى تشديد العقوبات على إيران إلى عدم دفع تلك البلدان للمساعدات التي تقدمها لإيران في مجال مكافحة تهريب المخدرات .

واتهم زاهديان بعض الدول الأوروبية بإنتاج المخدرات الصناعية والمواد الخام اللازمة لها في أفغانستان .. ففي شهر مارس الماضي تم ضبط أكثر من 3 أطنان من المخدرات الصناعية على الحدود الإيرانية مع أفغانستان .

وأشار تقريرا عرض على قناة ” الآن ” إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها إيران الدول الأوروبية بالمخدرات واللاجئين وانهيار الأمن إذا انهار الاتفاق النووي .