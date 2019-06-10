إد شيران قبل 13 عامًا.. صورة تختصر بداية رحلته نحو النجومية!

متابعة بتجـــــــــرد: نشر الفنان البريطاني إد شيران صورة له على حسابه على انستغرام لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين.

وقد ظهر إد شيران في الصورة عندما كان عمره 15 عاماً وهو على سطح شاحنة كبيرة مُجهزة بالآلات الموسيقية، بينما يعزف على غيتاره الخشبي ويغني في مهرجان محلي بقرية سويلاند في سوفولك.

واللافت في الصورة التي التقطت عام 2006 أن الجمهور اقتصر على طفل صغير ظهر وهو يقف ويستمع الى شيران.

وأوضح النجم في التعليق الى أن والده عثر على مجموعة كبيرة من الصور القديمة له، وستُعرض في معرض خاص سيستمر لمدة 9 أشهر في قصر كرايستشيرش بإبسويتش من 20 آب حتى ربيع عام 2020.

إشارة الى أن الفنان إد شيران تمكّن من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة في مسيرته الفنية وهو يعتبر من أشهر الفنانين حول العالم.