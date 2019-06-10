متابعة بتجـــــــــرد: لمع نجم الفنانة المغربية صوفيا المريخ عام 2003 في النسخة الأولى من برنامح ستار أكاديمي لتنطلق بعدها على الساحة الفنيّة مقدّمةً أغنيات وفيديو كليبات ناجحة. إلا أن صوفيا المريخ فاجأت جمهورها بإعلان خبر إعتزالها عام 2013 بعد زواجها من رجل أعمال مغربي للتفرّغ لعائلتها. وبعد مرور 6 أعوام على إعتزالها، إتّخذت صوفيا المريخ قرار العودة إلى الساحة الفنيّة، فأطلقت في الساعات الماضية فيديو كليب لأغنيتها الجديدة بعنوان “تحت النظر”. لمشاهدة فيديو كليب “تحت النظر”:

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كانت هذه تفاصيل خبر صوفيا المريخ تعود بعد 6 أعوام من اعتزالها.. شاهدوا فيديو كليبها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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