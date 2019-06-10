كلبا لويس هاميلتون يعيشان حياة الترف.. يجولان العالم بطائرة خاصة

متابعة بتجــــــــــرد: يتباهى نجم الفورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون، بطريقة معاملته لحيواناته الأليفة اذ لا يبخل على كلابه بالسفر الى جميع أنحاء العالم على متن طائرة خاصة.

فقد صرّح بطل F1 الحالي أنه يصطحب كلبته Coco من سلالة البولدوغ معه من منزله في ماليبو كاليفورنيا حتى تتمكن من اللعب مع كلبه Roscoe من السلالة عينها والذي يفضل الحياة في المملكة المتحدة.

ونشر هاميلتون البالغ من العمر 34 عامًا صوراً لكلبيه، وعلّق كاتباً: “تعرّفوا على طفليّ روسكو وكوكو… كوكو تعيش على شاطئ البحر في ماليبو حاليًا مع فتياتها وهي سعيدة للغاية لأنها تحب البحر… روسكو في المملكة المتحدة مع الجدة تتمتع بالشمس”.

وبجولة بسيطة داخل حساب لويس هاميلتون على انستغرام، ستلاحظون كميّة الإهتمام التي يوليها سائق الفورمولا 1 لحيواناته وحياة الترف التي يتشاركها معها.