رامي مالك ودانييل كريغ يضعان فيلم “جيمس بوند” الجديد في ورطة!

متابعة بتجــــــــرد: عانى فيلم “جيمس بوند” من انتكاسة جديدة، حيث لم يعُد النجمان دانييل كريغ و رامي مالك متاحين للتصوير في نفس الوقت، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وتقول التقارير، إن رامي “38 عاماً”، والذي سيلعب دور الشرير في الفيلم، لديه التزامات أخرى للتصوير، ستبدأ بحلول الوقت نفسه الذي يعود فيه دانييل “51 عاماً” إلى التصوير بعد غياب طويل بسبب إصابة في الكاحل.

وتسبب هذا في نشوب أزمة جديدة للمنتجين الذين يكافحون من أجل توافق موعد تصويرهما معًا، ويقول أحد المضطلعين: “لا يمكنك أن تصنع فيلم جيمس بوند ولا يقابل 007 الشرير وجهًا لوجه، هذا كابوس كامل”.

وهذه ليست هي الكارثة الأولى التي تواجه فيلم “جيمس بوند” رقم 25 في السلسلة الشهيرة، حيث أصيب في البداية دانييل كريغ بإصابة في الكاحل أثناء تصوير أحد مشاهد الحركة، وقبل أقل من أسبوع وقعت 3 انفجارات في استوديوهات “Pinewood” في باكينجهامشير، إثر خطأ فني وأصيب أحد الموظفين.

ومن المقرر طرح فيلم “بوند” الذي لم يحمل عنوانًا بعد، في 3 أبريل 2020، بعد تأجيله من التاريخ الأصلي والذي كان 25 أكتوبر 2019.