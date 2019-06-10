محمد هنيدي يسخر من جاستن بيبر.. توم كروز السبب

متابعة بتجــــــــــرد: سخر الفنان محمد هنيدي من تغريدة النجم الكندي جاستن بيبر، التي أعلن فيها أنه يريد خوض تحدٍ مع الممثل العالمي توم كروز ضمن سباق منظمة الفنون القتالية المختلطة.

وقال “بيبر” في تغريدته: “أريد أن أتحدى توم كروز في قتال في حلبة، وإذا لم توافق على هذا التحدي يا توم فأنت خائف، من يريد أن يراهن على هذا القتال؟”.

ورد “هنيدي” على تغريدة “بيبر” بطريقة ساخرة وكوميدية قائلا: “إن ufc (منظمة الفنون القتالية المختلطة) لا تسمح بقتال بين رجل وامرأة، آسف”.

من جهة أخرى، أعلن الفنان محمد هنيدي عن تحضيره لعمل سينمائي جديد، يجسد فيه شخصية عقلة الإصبع، ومن المتوقع تصويره خلال الفترة المقبلة.

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وتألق “هنيدي” على خشبة المسرح، بعد غياب لأكثر من 15 عامًا، حيث شهدت مسرحيته “3 أيام في الساحل” إقبالاً جماهيريًا على مسرح “كايرو شو”، خلال عيد الفطر.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي بجانب النجم محمد هنيدي: “محمد محمود، أحمد فتحي، ندا موسى، بيومي فؤاد، محمد ثروت، سامية طرابلسي، مها أبو عوف، محسن منصور، من تأليف حاتم حسين، إخراج مجدى الهواري”.