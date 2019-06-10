بعد انفصال برادلي كوبر وإيرينا شايك.. هل ليدي غاغا السبب؟

متابعة بتجــــــــــرد: انتقدت الفنانة العالمية ليدي غاغا معجبيها، عندما كانت على خشبة المسرح، بعد أن قاموا بالضغط عليها بالسؤال عن مكان برادلي كوبر، بعد أيام فقط من انفصاله عن العارضة إيرينا شايك.

وكانت “غاغا” تغني في لاس فيغاس مساء يوم السبت، عندما فقدت السيطرة على الأجواء في الحفل، وسط تكهنات بأن كيمياء “غاغا” مع نجمها المشارك في فيلم “مولد نجم” لعبت دوراً في انفصاله عن حبيبته السابقة.

وقدم كل من “غاغا” و”برادلي” عرضًا رائعًا لأعنية “شالو” الشهيرة في لاس فيغاس في يناير، ومرة أخرى في حفل توزيع جوائز الأوسكار في فبراير بأداء مميز، وهو ما دفع بعض المعجبين بالاعتقاد في وجود حالة حب بين النجمين، وبدا أن صداقتهما الوثيقة تسببت في مشكلة مع إيرينا، التي ألغت متابعة “غاغا” على “تويتر”.

وكانت “غاغا” قد أعلنت في فبراير الماضي، أنها أنهت ارتباطها بالموسيقار كريستيان كارينو، بعد علاقة حب دامت عامين، والأسبوع الماضي خرجت عارضة الأزياء إيرينا شايك من المنزل الذي شاركته مع برادلي، بعد أن كانا معاً لمدة 4 سنوات ولديهم ابنه عمرها عامين.