أمير كرارة يحتفل بنجاح "كازابلانكا" مع جمهور الإمارات الخميس

يشارك الممثل المصري أمير كرارة جمهور الإمارات الاحتفال بالنجاح الساحق لفيلمه "كازابلانكا"، الذي بدأ عرضه أول أيام عيد الفطر في مصر وعدد من الدول العربية وحقق إيرادات قياسية.

ومن المقرر أن يصل كرارة إلى دبي، الخميس، يصاحبه الفنان إياد نصار والمخرج بيتر ميمي والمنتج يوسف الطاهر؛ لحضور عرض خاص مع الجمهور الإماراتي، والاحتفال بالنجاح الساحق الذي حققه العمل.





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"كازابلانكا" أول فيلم في تاريخ السينما المصرية والعربية يتعدى إيراده اليومي 8 ملايين جنيه متخطياً الأرقام القياسية التي حققها فيلم كرارة السابق "حرب كرمو" و"هروب اضطراري" للفنان أحمد السقا.

وأيضا حطم "كازابلانكا" الأرقام القياسية في إيرادات السينما المصرية بعد وصوله لـ24 مليون جنيه مصري في 3 أيام عرض فقط في مصر، وحقق إيرادات وصلت لنحو مليون ونصف درهم بدول الخليج خلال أيام عيد الفطر.

تدور أحداث "كازابلانكا" في إطار من الأكشن والغموض، عن 3 أصدقاء يشكّلون عصابة للسطو على السفن، يطلق عليهم "هجامين البحر"، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار هشام هلال وإخراج بيتر ميمي وبطولة أمير كرارة وإياد نصار وعمرو عبدالجليل وغادة عادل وأحمد داش، إلى جانب عدد من النجوم ضيوف الشرف وهم: مصطفى شعبان ونيللي كريم وبيومي فؤاد وأحمد فهمي، إلى جانب المشاركة المتميزة للنجم المغربي محمد مفتاح، والنجم التركي العالمي هاليد أرجنتش، بطل مسلسل "حريم السلطان"، ويعرض الفيلم حالياً بجميع دور العرض في دول الخليج.



