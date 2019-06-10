Jun 10, 2019 فازت الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب بالجائزة التشجيعية بمسابقة جوائز الميما أورد، وذلك للمرة الثانية على التوالي. Advertisements وبجانب حصولها على الميما، خطفت سهيلة النتيجة لصالحها خلال استفتاء نظمه مهرجان فاماس بدبي. ولذلك، احتفل محبو سهيلة بفوزها بهاتين الجائزتين، ودشنوا هاشتاج بعنوان الميما فاماس سهلاوية وتصدروا به المراكز الأولى بالترند الجزائري عبر موقع تدوين التغريدات تويتر. جدير بالذكر أن سهيلة كانت قد حلت ضيفة عبر برنامج إفطار مع ستار بإسطنبول مع الإعلامي زكريا فحام، وكانت حلقة مميزة ومليئة بالمفاجآت.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سهيلة بن لشهب تفوز بجائزتين.. وتتصدر الترند الجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.