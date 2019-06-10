رغم عدم إصداره ألبومًا في 2018.. إد شيران الأكثر استماعًا بذلك العام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر الفنان البريطاني إد شيران قائمة الفنانين الأكثر استماعًا في المملكة المتحدة لسنة 2018، رغم أنه لم يصدر ألبومًا جديدًا العام الماضي، وفق شركة PPL للرخص الموسيقية التي كشفت أيضًا أنّ الأميركي كالفين هاريس حلّ في المركز الثاني، تلته فرقة البوب البريطانية Little Mix.

ونال شيران هذا اللقب في 2015 و2017 و2018، كما أنّه كان بين الفنانين الذين احتلوا المراتب الخمس الأولى في هذه الخانة لخمس مرات منذ إطلاق ألبومه الأوّل في عام 2011، مع العلم بأنّ آخر ألبومات الفنان البالغ 28 عامًا حمل عنوان Divide الذي أبصر النور في 2017.

Advertisements

ومن بين الأسماء الفنية التي شملتها القائمة، ريتا أورا، وكولدبلاي، ودوا ليبا، وبينك، وغيرهم.

أما الأرقام التي استندت إليها PPL فشملت الحانات، والنوادي الليلية، والمتاجر، بالإضافة إلى التلفزيونات والإذاعات.