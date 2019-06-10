براد بيت يضغط على أنجلينا جولي بإنذار

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""الخليج 365"" من بيروت: بعد الأخبار التي انتشرت حول مماطلة النجمة العالمية أنجيلينا جولي بالتوقيع على أوراق الطلاق الرسمية من براد بيت والحديث المتجدد حول رغبتها بالعودة إليه، ذكرت صحيفة Mirror البريطانية أن "بيت" استصدر إنذاراً بحقها بعد مرور ثلاث سنوات منذ رفع دعوى الطلاق. وذلك بهدف تضييق الخناق عليها حتى يحصل على توقيعها لإنهاء المعاملات.
من جهةٍ أخرى، تشير المصادر إلى أن المحكمة قد أصدرت حكما مزدوجا، ما يعني أنهما باتا الآن "مطلقَين قانونا" قبل إتمام الطلاق فعليا بينهما. علماً أن "بيت" حين سُئِل عن إمكانية عودته لزوجته السابقة النجنة جنيفر أنيستون، أجاب "يا إلهي ما هذا السؤال"!
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