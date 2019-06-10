شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد تشارك في فيلم "الفيل الأزرق 2" المقرر طرحه فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة الشابة تارا عماد فى فيلم "الفيل الأزرق2" بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر طرحه بدور العرض السىينمائى فى موسم عيد الأضحى المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث تجسد شخصية تدعى "ميرميد" ضمن أحداث الفيلم، والذي يتوقع الجميع له النجاح والايرادات العالية، خاصة مع تواجد عدد كبير من النجوم، فضلا عن نجاح الجزء الأول الذى حقق إيرادات وصلت لـ 32 مليون عام 2014.

الفيلم يجمع عدد كبير من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ظافر العابدين وإياد نصار والاعلامية اسما شريف منير، وأحمد خالد صالح وغيرهم، كما يعد الفيلم استثماراً لنجاح الجزء الأول، عن رواية بنفس السم للكاتب أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار للجزئين .

يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".