شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل فيلمها Dark Phoenix.. صوفى تيرنر تتجه إلى الكتابة والإخراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الممثلة صوفى تيرنر، صاحبة شخصية سانسا ستارك فى مسلسل Game of thrones، انها تطمح فى المستقبل تعلم فنون كتابة السيناريو والإخراج، بجوارتمثيلها.

وفى تصريحات لها قالت الممثلة التى يعرض لها فيلم Dark Phoenix فى دور السينما، أنها ترغب فى كتابة فيلم عن علاقتها بصديقتها "مايسي ويليامز" صاحبة شخصية "آريا ستارك"، وعلاقتهما التى استمرت لأكثر من 8 سنوات داخل احداث تصوير المسلسل.

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وتعرض فيلم تيرنر الجديد، للكثير من الانتقادات، بعد الإيرادات التى حققها الفيلم الجديد الذى يدور احداثه قبل 19 عام من الفيلم الأخير لـ X-Men، والتى وصلت لـ 33 مليون دولار فى شباك التذاكر المحلى، والتى تعد أقل افتتاحية فى تاريخ السلسلة، بالإضافة إلى كونها أقل افتتاحية لفيلم فى عام 2019.

وحظى الفيلم الجديد بتقييمات وصلت لـ 6.2 عبر موقع IMDB الشهير، بعد وصف النقاد للفيلم بالمخيب للآمال، ووصف أحد النقاد الفيلم قائلاً "لو جلست ساعتين أناظر داخل غرفة فارغة، لكان ذلك أفضل من مشاهدة الفيلم".

فيلم Dark Phoenix يدور حول قيام جان جراي بتطوير قوى جديدة وكبيرة فى شخصية Dark Phoenix، وسيكون على فريق X-Men تقرير إذا كانت حياة العضو الجديد أهم من كل الأشخاص الذين يعيشون فى العالم، فى إطار تشويقى وأكشن.