شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يعلن علي تويتر اسم فيلمه الجديد "كينج سايز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محمد هنيدى، عن اسمه فيلم الجديد، الذى يحضر له ويقدم فيه شخصية " عقلة الأصبع"، وكتب هنيدى، عبر تويتر، قائلا: "توكلنا على الله..اسم فيلمي الجديد "كينج سايز" وهيكون عن عقلة الأصبع..استنوا الإعلان الأول بكرة بإذن الله".

ويحضّر النجم محمد هنيدى لفيلم سينمائى جديد، من المقرر طرحه فى عيد الأضحى المقبل، ويجسد فيه نجم الكوميديا شخصية "عقلة الإصبع"، باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية ومن تأليف عمر طاهر.