شكرا لقرائتكم خبر عن ملحمة حب من الفنانين على هاشتاج"السوريين منورين مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "السوريين منورين مصر"، قائمة الأكثر تداولا على تويتر، خلال الساعات الماضية، وتفاعل مع الهاشتاج آلاف المغردين، حيث وصل عدد التغريدات إلي 24 ألف تويته، وشهد الهاشتاج ملحمة حب بين المصريين والسوريين، كما أكد المغردين أن مصر هى بلد السوريين الثانية، ومرحب بهم ولا يوجد فرق بين الاثنين.

وتفاعل عدد من الفنانين على الهاشتاج، حيث عبرت الفنانة السورية كندة علوش، عن سعادتها بتصدر هاشتاج السوريين منورين مصر تريند تويتر، قائلة: "السوريين منورين مصر هاشتاج جميل، وكله محبة.. متصدر التريند في مصر فرحت جدًا الصراحة".

وتساءلت كندة: "هل في سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية؟، وأنا منى المصريين منورين الدنيا"، كما شارك الفنان أحمد السعدنى على الهاشتاج، قائلا: " السوريين ليهم في مصر زى المصريين".



أحمد السعدنى

Advertisements



كندة علوش

وشدد النجم محمد هنيدى بتغريده شارك بها على الهاشتاج أن مصر و سوريا دولة واحدة مهما حصل، وكتب هنيدى، قائلا: " كنا دولة واحدة من قبل ومهما حصل هنفضل بردو دولة واحدة السوريين منورين مصر".



