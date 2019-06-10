شكرا لقرائتكم خبر عن السبت..فرقة وسط البلد تقدم سهرة غنائية فى دار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة وسط البلد لتقديم سهرة موسيقية غنائية، بدار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف ضمن سهرات المهرجان الصيفى، وذلك فى الثامنة مساء اليوم السبت المقبل.
وتقدم وسط البلد توليفة غنائية من روائع ألبومها الجديد "بنطلونى الجينز"، مثل "القاسية" و"عينيكى المسكرات" و"اختلافنا المؤتلف"، والذى أعادها إلى الساحة الجماهيرية بعد غياب قرابة 3 سنوات عن ألبومها الأخير "كراكيب".
يُذكر أن "وسط البلد" من أشهر فرق الأندرجراوند، التي نجحت في تقديم نوع جديد من الموسيقى العربية، الفرقة مكونة من سبعة أعضاء
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