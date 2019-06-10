شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومي للمسرح والموسيقي يصدر كتابا عن فنان الشعب سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارالإحياء مشروع المطبوعات بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية أصدر المركز كتيبا مهما عن فنان الشعب سيد درويش وصرح الفنان القديرياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية أن إصدارالمركز لكتيب عن فنان الشعب السيد درويش للدكتور جمال عبد الحي هو استمرار لإحياء مشروع المطبوعات بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. وأكد صادق على الدراسة الحقيقية لفنان الشعب التي يتناولها الكتيب بعيدًا عن الأساليب النمطية في تقديم حياة المبدعين ودراسة منجزهم الإبداعي،وهو مايدل على عودة المركز لمساره الصحيح وقيامه بدوره الحقيقي والريادي تجاه المبدعين في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

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