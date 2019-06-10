شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بدخول قناته على يوتيوب ضمن أعلى 100 قناة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان بدخوله قناته الرسمية على يوتيوب ضمن أعلى 100 قناة على مستوى العالم، بعد يومين من دخولها أعلى 200.

وكتب رمضان، عبر حسابه على " فيس بوك"، قائلا: "الحمد لله قناتى الرسمية على يوتيوب دخلت ضمن أعلى 100قناة على مستوى العالم منذ بداية عام 2019 .. ترتيبها الآن 47 ثقتى فى الله".

ونجح رمضان فى السباق الرمضانى المنصرم بمسلسله "زلزال" الذى يشاركه فى البطولة الفنانة حلا شيحة وماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.