تعرف علي أبرز الفائزين بجوائز "Tony Awards" لعام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقيم أمس حفل توزيع جوائز "Tony Awards" لعام 2019 ، والذي أقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو الحفل الذي قدمه جيمس كوردن ويحتفل الحدث بأهم وأشهر المسرحيات خلال العام .
فقد فاز بجائزة أفضل مسرحية موسيقية للعام هو "Hadestown"، وكانت جائزة افضل مسرحية للعام هي "The Ferryman".
وأعلن القائمون علي الحفل بفوز مسرحية "The Boys in the Band" بجائزة "أفضل إحياء لعمل مسرحي" .
وفاز براين كرانستون بجائزة افضل ممثل مسرحي عن دوره في "Network"، بينما فازت اليان ماي بجائزة أفضل ممثلة مسرحية عن دورها في "The Waverly Gallery"، ونال سام مندز جائزة أفضل إخراج مسرحي عن "The Ferryman".
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