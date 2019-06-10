يارا تكشف موعد تصوير أحدث كليباتها الغنائية " شو بدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تستعد الفنانة يارا لتصوير أحدث كليباتها الغنائية " شو بدو"، غدا الثلاثاء 11 يونيو. ونشرت يارا صورة تجمعها بمخرج الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " والتحضيرات صارت جاهزة وصرنا جاهزين لنصور بكرا إن شاء الله كليب أغنية " شو بدو". و أضافت يارا: "متحمسة مع المخرج ورح تشوفوه قريبا، دعواتكم". يذكر أن يارا أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا، 8 يونيو الماضي بمشاركة الفنان حاتم العراقي، بأحد الفنادق في لبنان

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