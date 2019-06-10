بينهم هنيدي والسعدني.. هكذا تفاعل نجوم الفن مع هاشتاج "السوريين منورين مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع هاشتاج #السوريين منورين مصر، مؤكدين أن مصر تعتبر بلدهم الثاني، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح ترند "تويتر"، وكان ذلك عقب دعوى أقامها المحامي، سمير صبري، طالب فيها بحصر أموال المستثمرين السوريين في البلاد.

وإليكم أبرز الفنانين الذين تفاعلوا مع الهاشتاج:

كندة علوش

علقت على "تويتر": "السوريين منورين مصر هاشتاج جميل، وكله محبة لقيتوا متصدر الترند في مصر فرحت جدًا الصراحة"، وأضافت: "هل فيه سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية؟ وأنا مني المصريين منورين الدنيا".

رامي جمال

علق بإنستجرام: " "في حملة قذرة على إخواننا السوريين أتمنى نفهم إن الناس دي جابتهم عندنا ظروف قاسية جدا وحاولوا يتعايشوا مع الأمر الواقع بإيجابية جدا ونجحوا فعلا عشان الضمير والإخلاص والإصرار يا ريت ما نبقاش أقسى من الظروف اللي حطتهم في الموقف ده أنا عن نفسي بقولكم بحبكم وبحب أكلكم وذوقكم وصبركم وبتعلم منكم ربنا يكرمكم وينجحكم وتعيشوا معززين مكرمين سواء في بلدكم مصر أو بلدكم اللي واثق إنها هترجع وهتتبني بإيديكم عن قريب".

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محمد هنيدي

كتب تغريدة:: "كنا دولة واحدة من قبل، ومهما حصل ها نفضل برضه دولة واحدة، السوريين منورين مصر".

عمر السعيد

علق بـ"فيسبوك": السوريين منورين مصر هذا وطن لكل العرب، مصر كبيرة أوي عيب بقى".

أحمد السعدني

كما علق الفنان أحمد السعدني على "تويتر": "السوريين ليهم في مصر زي المصريين".