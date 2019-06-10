إياد نصار لـ"الخليج 365": استعنا بمتخصصين في اللغة العبرية والثقافة الإسرائيلية بـ"الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان إياد نصار عن سعادته بفيلم "الممر"، وكونه ضمن فريقه، مؤكدًا أنه يهنئ الجميع على العمل لا العاملين به فقط؛ لأنه يعيدنا لنوعية أفلام غابت عنا لسنوات طويلة.

وقال إياد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "(الممر) ينتمي لنوعية أفلام لم نقدمها منذ فترة طويلة، وهو مغامرة إنتاجية حقيقية، تحمست للمشاركة فيه لأنه فكرة تفيد وتشكل ثقافة المجتمع وهذا هو دور السينما".

إياد أكد أن من حق الجمهور خاصة الأجيال التي لم تعاصر تلك الحقبة، أن تشاهد عمل يتحدث عن حرب الاستنزاف والمعارك التي كانت تتم خلف خطوط العدو، والتي لا يعرف عنها كثيرون شيئًا، موضحًا "الفيلم مش بيقدم مادة تاريخية بس، بيقدم الحالة الإنسانية اللي في المرحلة دي وإزاي كانت تأسيس للانتصارات".

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وعن نجاحه في تقديم الشخصية بصورة مغايرة لشكل الشخص اليهودي أو الإسرائيلي التي اعتادنا عليها في السينما، شدد على أن جلسات عمل جمعته بمخرج "الممر" شريف عرفة، إلى جانب أناس متخصصين في اللغة العبرية والثقافة الإسرائيلية والصهيونية، لبحث الصورة التي يظهر عليها الضابط الإسرائيلي الذي جسده، وتقديم شيء حقيقي عن الشخصية.

"الممر" قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، محمد جمعة، محمد فراج، أحمد رزق، أسماء أبو اليزيد، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، محمد الشرنوبي، أمير صلاح الدين، محمود حافظ.

من ناحية أخرى، كشف إياد عن سعادته بمشاركته أيضًا في فيلم "كازابلانكا"، معلقًا عليه الكثير من الآمال، متابعًا "كازابلانكا فيلم أكشن، أتمنى أن يضعني على خريطة السينما بطريقة مختلفة".

"كازابلانكا" تأليف هشام هلال، بطولة أمير كرارة، إياد نصار، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، لبلبة، أحمد داش، إخراج بيتر ميمي.