محمد هنيدي يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: كشف النجم الكوميدي محمد هنيدي، تفاصيل فيلمه الجديد " كينج سايز"، المأخوذ عن قصة عقلة الأصبع، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". وكتب هنيدي عبر حسابه: "توكلنا على الله .. اسم فيلمي الجديد كينج سايز وهيكون عن عقلة الأصبع .. استنوا الإعلان الأول بكرة بإذن الله يلا كل حد هيستنى الإعلان". فيلم "كينج سايز" سيشرف على أعمال الجرافيكس الخاصة به شركات عالمية، وهو عمل من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج وليد صبري، الذي سبق أن تعاون مع هنيدي في مسلسل الكارتون "سوبر هنيدى" وفيلم "يوم ما لوش لازمة ".

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