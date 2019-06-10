خلال يونيو.. قنوات "إعلام المصريين" تُكرّم هؤلاء النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل قنوات الدراما التابعة لمجموعة إعلام المصريين، المالكة لشبكة ON E، والحياة وDMC وCBC، تكريم نجوم أثروا الدراما المصرية.

واختارت إعلام المصريين أن يكون المكرمين في شهر يونيو الجاري، كل من: السيناريست أسامة أنور عكاشة، بعرض مسلسله "ليالي الحلمية" في تمام الساعة السادسة مساءً على قناة DMC.

أما شبكة تليفزيون "الحياة" فتكرم الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز من خلال عرض مسلسل "محمود المصري" في تمام السابعة مساءً، كذلك قناة ON تكرم المخرجة إنعام محمد علي بعرض مسلسل "الحب وأشياء أخرى"، وتعرض قناة cbc دراما مسلسل "العائلة" للفنان الكبير الراحل محمود مرسي.