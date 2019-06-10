في أول تعليق على مرضه.. زوجة لينين الرملي: "لم نطلب علاجًا على نفقة الدولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعاني الكاتب الكبير لينين الرملي أزمة صحية استدعت نقله، منذ فترة، لأحد المستشفيات، ولم تعلن أسرته طبيعة حالته الصحية.

وفي مقال للكاتب صلاح منتصر، يعلن فيها، للمرة الأولى، مرض لينين الرملي، قال إنه دخل في زوايا النسيان، وإنه يعاني المرض، منذ سنوات، ويرقد صامتًا في أحد المستشفيات.

وتعليقًا على المقال، قالت الكاتبة فاطمة المعدول زوجة "الرملي"، عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "كانت مفاجأة أن أقرأ هذا المقال الرقيق الذي كتبه الأستاذ الكبير صلاح منتصر عن لينين الرملي ومرضه".

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وتابعت: "تفاجأت أكثر من ردود الفعل التي تتهم الحكومة بالتقصير في علاجه، والحقيقة أن الدولة لم تقصر لأنني أنا وأولاده لم نطلب علاجا على نفقة الدولة ولم نعلن عن مرضه، وهذا تنفيذا لوصيته، وأشكر كل من كتب وتمنى له الشفاء".

الكاتب الكبير لينين الرملي من مواليد 18 أغسطس 1945، له عدد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ المسرح والسينما، أبرزها "انتهى الدرس يا غبي"، "تخاريف"، عفريت لكل مواطن"، "البداية".