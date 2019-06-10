داليا مصطفى متهمة بالقتل في "حواديت الشانزليزيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة داليا مصطفى إنها تستعد للمشاركة في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، والذي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

وتابعت داليا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "العمل ما زال في مرحلة الكتابة، ولم يتم تحديد موعد انطلاق التصوير"، لافتة إلى أنها تجسد شخصية امرأة من بين 5 نساء متهمات بقتل رجل، لتدور الأحداث حول محاولات حل لغز الجريمة.

"حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية المسلسلات طويلة الحلقات، تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، إنتاج سينرجي.

جدير بالذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "قمر هادي" مع الفنان هاني سلامة والفنانة يسرا اللوزي، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز.