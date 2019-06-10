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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أشادت الفنانة شهيرة بفيلم "الممر"، بطولة الفنان أحمد عز، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".
ونشرت شهيرة صورة لها بجانب أفيش الفيلم، وعلقت: " اتبهرت واستمتعت بالسميفونية الحربية القتالية الدرامية أينما استمتاع شكرًا للرائعين تأليفا وإخراجا وتصويرا وتمثيلا، أقصد إبداعا فقد أبدع الفنانين جميعا في هذا العمل الذي هو فخر التاريخ والسينما المصرية".
وتابعت شهيرة: " شكرا لكل الفنانين أحمد عز لقد حفرت لنفسك مكانًا مشرفا في تاريخ السينما بأدائك لدورين متتاليين الخلية وأخيرًا الممر فقد قدمت للوطن من خلال فنك شئ رائع بتفانيك وإخلاصك وإيمانك بما تقدمه".
وأضافت شهيرة: " أما باقي الفنانين حدث ولا حرج على روعة الأداء والمعايشة الكاملة، أذكر بدون ترتيب إياد نصار، أعظم أدواره، فولكس معايشة تامة ونقلة مهمه له، أحمد رزق بسمة الفيلم ونسمته الحانية، مجرم التمثيل محمد فراج، سمراء الشاشة بطلتها وحضورها المتفرد (أسماء أبو اليزيد ) النجمة هند صبري أضافت للفيلم بتواجدها وأيضا محمود حافظ المجند بحذافيره.والشرنوبي الفنان الجميل كان حاضرا".
كانت هذه تفاصيل خبر شهيرة تشيد بملحمة "الممر" وهكذا وصفت أبطاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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