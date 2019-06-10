هكذا علقت ديانا حداد على حفل أحلام في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: هنأت المطربة ديانا حداد صديقتها المطربة الإمارتية أحلام على نجاح حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية والذي أقيم يوم السبت الماضي. وكتبت حداد عبر صفحتها الشخصية بموقع "توتير"، قائلة: " أحلام مبروك نجاح حفلك في جدة أختي الغالية أم فاهد .. بتستاهلي حبيبتي وبيستاهلوا أهل السعودية الفرح والسعادة". Advertisements ومن جانبها ردت أحلام في تعليق لها قائلة: "يا حبيبتي أختي الغالية الله لا يحرمني منك فعلاً لما أقول أختي وعقبال ما تنورين السعودية بوجودك وطلتك". ويعد هذا الحفل هو الثالث لأحلام بالسعودية بعد إحيائها حفلين للعائلات في الرياض، أقيما يومي 21 و22 مارس الماضي.

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