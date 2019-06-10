شاهد: الفنان الكويتي طارق العلي يرد على مهاجمي المملكة من فوق خشبة المسرح.. والجمهور يتفاعل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قاله الفنان الكويتي، طارق العلي عن الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من على خشبة المسرح خلال أحد العروض المسرحية التي شارك بها.
ونشر مقطع الفيديو الإعلامي الكويتي مناف الفضلي على صفحته الرسمية بتويتر وأعاد الفنان العلي نشره على صفحته بتويتر، ويقول فيها: “سلمان ومحمد.. اليوم الحمد لله المملكة العربية السعودية في تقدم وما عليك من الذين يكتبون في تويتر تراهم عذال وحاقدين..”
الجدير بالذكر أن الفنان العلي أدى مسرحية بعنوان “عنتر المفلتر” في السعودية، ضمن “موسم العيد” معبرا عن شكره في تغريدة نشرها على صفحته بتويتر، قال فيها: “الشكر موصول أيضا لموسم العيد وكل الجهات السعودية التي عملت جاهده ليل نهار من أجل اسعاد الشعب السعودي الكريم بمختلف برامج الترفيه”.
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