شاهد: وصلة غزل على الهواء من الفنانة دينا الشربيني لعمرو دياب.. ورد فعل عمرو أديب

قالت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، بطلة مسلسل “زي الشمس” الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك، إن المطرب عمرو دياب. دعمها كثيرا خلال عملها.

وسأل الإعلامي عمرو أديب الفنانة دينا الشربيني، خلال لقائها ببرنامج “الحكاية”، المذاع على فضائية “mbc”، قائلا: “عمرو دياب كان رأيه إيه في مسلسل زي الشمس”.

وأضافت: “عمرو دياب مبسوط بالمسلسل أكثر من العاملين فيه، وطاير بالمسلسل، وفرحان جدا، ووقف جنبي جدا، عمرو دياب بطبعه شخصية جدعة، وبيحب الشغل الحلو والناس المجتهدة”.

وتابعت: “عمرو دياب لما كان ببيشوفني تعبانة من التصوير كان يقولي: قولي الحمد لله، المسلسل ناجح، أنتوا مكسرين الدنيا، وتعب معنا جدا، وكان دائما يدعمنا، وعمرو عنده في حضوره بركة معينة، وحافظ المسلسل أكثر من أبطال العمل”.

واختتمت: “كان دايما بيدينا طاقة إيجابية، وده ساعدني كتير جدا، وحسسني إن الحياة حلوة”.

من جهته، قال عمرو أديب إن “دياب” أكد له أيضا نجاح المسلسل وأنه لم يتفاجئ بما وصله إليه صناعه من نجاح.