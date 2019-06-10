في ذكرى ميلادها الـ 85.. تعرف على أهم محطات في حياة زهرة العلا

يحل اليوم ذكرى ميلاد الـ 85، للنجمة زهرة العلا، حيث ولدت يوم الأحد الموافق 10 يوينو من عام 1934، و قد بدأت مشوارها الفني في عام 1951.

وفي السطور التالي سنتعرف على أهم محطات في حياة زهرة العلا:-

ولدت الفنانة بمحافظة الإسكندرية، حيث عاشت طفولة غير مريحة نظراً لظروف عمل والدها وكثرة تنقله بين المحافظات.

وظهرت موهبتها الفنية منذ الطفولة حيث قامت بتكوين فريق للتمثيل بالمدرسة وكانت تشرف على الأعمال وتخرجها بنفسها، وبينما نال الفريق إعجاب الجميع دخلت في مسابقة مع المدارس الأخرى وحصلت المدرسة على المركز الأول.

وبعد حصولها على دبلوم من معهد الفنون المسرحية

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انتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ومن ثم إلى القاهرة، وتتلمذت هناك على يد الفنان يوسف وهبي وعملت في مسرحه.

و من أهم أعمالها في عالم السينما و التلفزيون و المسرح: "إسماعيل يس في الاسطول"، "المرأة المجهولة"، "خدعني أبي"، "أنا بنت ناس"، "الإيمان"، "يسقط الاستعمار"، "آمنت بالله"، "جحيم الغيرة"، "طريق السعادة"، "جميلة"، "شريك حياتي"، "ملك البترول"، "نافذة على الجنة"، "الغريب"، "الجريمة والعقاب"، "سجين أبوزعبل"، "بورسعيد"، "سر طاقية الإخفاء"، "حد السيف"، "دعاء الكروان"، "في بيتنا رجل"، "أنا وبناتي"، "الليالي

الدافئة"، "الأخوه الغرباء"، "الوسادة الخالية"، "مشوار عمر"، "عاشور قلب الأسد"، "الزوجة أول من يعلم"، "بنت الحتة"، "إني راحلة"، "على هامش السيرة".

تزوجت هنادي السينما زهرة العلا أربعة مرات، مرتين من أقاربها بالعائلة مما تسبب في الطلاق سريعاً، ثم جاءت ثالث زيجتها حيث تزوجت النجم صلاح ذو الفقار، ولكن زواجهما انتهى بالانفصال عقب عام واحد.



أما الزيجة الرابعة فكانت من نصيب المخرج حسن الصيفي، كما أنجبت منه ابنتان هما المخرجة "منال"، و السيدة "أمل" زوجة شقيق الفنانة إلهام شاهين.

وفي مساء يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر من عام 2013، توفيت هنادي السينما زهرة العلا، عن عمر يناهز الـ 79 عاماً.

وتم توديع الفنانة الراحلة إلي مثواها الأخير بعد صلاة ظهر يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2013، من مسجد أبو المكارم بشارع صلاح سالم.