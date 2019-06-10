الليلة.. فرقة أضواء مصر تعرض مونودراما سجين الشارع بالساقية

تستعد فرقة أضواء مصر، اليوم، لعرض مسرحية "سجين الشارع"، في ساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.
يشار إلي أن مسرحية "سجين الشارع"، مأخوذة عن نص "الخنزير"، وتدور أحداثها حول رجل يمر بأزمة نفسية بعد وفاة أسرته، ويعيش ضالا
يذكر أن المسرحية من تأليف ماجد عبدالرازق، تنفيذ موسيقي يوسف آدم، مصمم إضاءة أمير نبيل، إعداد موسيقي وديكور أحمد عزت، تمثيل وإخراج أحمد عزت.
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