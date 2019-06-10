دينا الشربيني تكشف أسرار علاقتها بعمرو دياب

حلت الفنانة دينا الشربيني، ضيفة على برنامج "الحكاية"، أمس الأحد، مع الإعلامي عمرو أديب، وتحدثت خلال الحلقة لأول مرة عن علاقتها بالسوبر ستار عمرو دياب، وعن دعمه لها دائما على المستوى الشخصي والمهني، مما جعلها تصدر تريندات محرك البحث العالمي "جوجل".
قالت دينا، عن رد فعل الهضبة تجاه مسلسل "زي الشمس"، الذي شاركت من خلاله في موسم دراما رمضان، أنه سعيد بنجاحه أكتر من صناع العمل، وهو من شجعها وكان داعم لها دائما طوال أيام التصوير الشاقة بالتواجد إلى جانبها والتشجيع، وحينما سألها عمرو أديب إذا ما كان عمرودياب يشاهد المسلسل أم لا فأجابت قائلة: "عمرو حافظ المسلسل أكتر مننا".
وعلقت دينا الشربيني عن غموض آخر مشهد من مسلسل "زي الشمس"، فقالت أن تلك الرؤية التي ظهر بها المشهد كانت مقصودة حتى يصل للجمهور أن شخصية مصطفى التي يؤديها الفنان "أحمد داوود"، ليست ملاك وأن شخصيته التي ظهر بها خلال الأحداث ليست حقيقية، أما غرق عمر "أحمد السعدني"، فإنه لم يتم توضيح هل فارق الحياة أم لا، تمهيدا لوجود جزء ثان من
أصعب المشاهد في زي الشمس
وكشفت دينا عن أصعب مشهد لها في المسلسل، فذكرت أن مشهد المشرحة كان الأصعب، لأنها لم تمر بموقف مشابه قبل ذلك، ولم تختبره في الحياة الحقيقية، وأضافت أيضا أن مشهد اعتراف فريدة ريهام عبدالغفور، بخيانتها لها كان من المشاهد الصعبة.
وشارك في بطولة مسلسل "زي الشمس"، إلى جانب دينا الشربيني كل من: جمال سليمان، أحمد داود، أحمد السعدني، سوسن بدر، ريهام عبدالغفور، أحمد مالك، تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز.
يذكر أن عمرو دياب ارتبط اسمه بدينا الشربيني، ولفتا الأنظار إليهما بعد ظهورهما معا في المناسبات المختلفة، كما كانت تحرص على حضور حفلاته دائما، وتُعد تلك المرة الأولى التي تذكر فيها دينا تفاصيل ومواقف جمعتهما سويا.
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