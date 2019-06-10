تعرف على برنامج البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، ومنها على المسرح القومي بالعتبة "يعيش أهل بلدي"، ويعرض في تمام الساعة التاسعة مساء، وتتراوح أسعار التذاكر ٣٠،٥٠،٧٠،١٠٠جنيها.

ويشار إلى أن العرض بطولة أحمد سلامة، انتصار، محمد رضوان، من تأليف محمد بغدادي، إخراج عاصم نجاتي.

بينما يعرض على المسرح العائم الكبير بالمنيل "الحالة توهان"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، وتتراوح أسعار التذاكر ٢٠،٣٠،٥٠،١٠٠جنيها.

ويذكر أن العرض بطولة جمال عبد الناصر، أشرف مصيلحى، رضا إدريس، تأليف سيد خاطر والسيد إبراهيم ، إخراج سيد خاطر.

فيما يعرض على مسرح الغد بالعجوزة "الحادثة"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، ومن المقرر أن سعر التذكرة ٣٠ جنيها.

العرض من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة ميدو عبدالقادر، شيماء عبد الناصر ،نيجار، فتحى الجارحى، إخراج

عمرو حسان.

ويعرض على مسرح العائم الصغير بالمنيل "بيت الأشباح"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، وأسعار التذاكر ٣٠،٥٠.

ويذكر أن العرض تأليف وإخراج محمود جمال حديني، ومن بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة "ابدأ حلمك".

فيما يعرض على مسرح الطليعة بالعتبة قاعة زكي طليمات "شباك مكسور"، في الساعة الثامنة والنصف مساء، الدخول مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويذكر أن العرض تأليف رشا عبدالمنعم وإخراج شادي الدالي، بطولة أحمد مختار، نادية شكري، مجدي عبيد، علي كمالو.

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ويعرض على مسرح الطليعة قاعة صلاح عبدالصبور "نوح الحمام"، وذلك في الساعة السابعة مساء، سعر التذكرة ٢٠ جنيها.

العرض بطولة سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي من تأليف وإخراج أكرم

مصطفى.

فيما يعرض على مسرح الحديقة الدولية بمدنية نصر "ست الدنيا"، وذلك في الساعة السابعة مساء، أسعار التذاكر ٢٠، ٣٠ جنيها.

العرض نتاج ورشة الرقص الإيقاعي التي أقامتها الفرقة تحت إشراف الفنان ميدو آدم،تأليف وأشعار بلال امام، بطولة أحمد الدسوقي ، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، تصميم و تدريب ميدو آدم.

فيما يعرض على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية "أبو كبسولة"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، أسعار التذاكر ٢٥، ٥٠، ٧٥، ١٠٠ جنيه.

العرض بطولة مصطفى ابو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبدالشفيع، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.

ويعرض على مسرح القاهرة للعرائس "محطة مصر" للأطفال بالقاهرة، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

وتتراوح أسعار التذاكر ٢٥، ٣٥ جنيها، العرض من تأليف محمد زناتي وإخراج رضا حسنين.

بينما يعرض على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد "زهرة اللوتس"، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء

والعرض من تأليف طارق مرسي و إخراج محمد حجاج، ومن المقرر أن سعر التذكرة ٣٠ جنيه