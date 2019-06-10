فن ومشاهير

شاهد.. مي كساب تتجاوز الـ200 ألف مشاهدة بفيديو كليب يا نحلة

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حققت أغنية "يا نحلة"، للمطربة مي كساب، 246,682  ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور 11 يوما علي طرحها علي طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
يشار إلي أن الأغنية من كلمات

وألحان عزيز الشافعي، توزيع اوكا، اورج أندرو الحاوي، عود هشام عاصم، تسجيل جورج يعقوب، ميكس وماستر Inkyz، وقد تم تصويره على طريقة أغنية "بانو" للراحلة
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سعاد حسني من الفيلم الشهير "شفيقة ومتولي"، حيث أهدت الأغنية لروح السندريلا وتكريمًا لها.
يذكر أن مي كساب أقامت بالأمس حفل إصدار ألبومها الجديد "أنا لسة هنا"، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والصحافة، وقدم الحفل الإعلامية دنيا صلاح عبدالله.

شاهد الفيديو كليب...

 

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