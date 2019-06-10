شاهد.. مي كساب تتجاوز الـ200 ألف مشاهدة بفيديو كليب يا نحلة

حققت أغنية "يا نحلة"، للمطربة مي كساب، 246,682 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور 11 يوما علي طرحها علي طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
يشار إلي أن الأغنية من كلمات
يذكر أن مي كساب أقامت بالأمس حفل إصدار ألبومها الجديد "أنا لسة هنا"، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والصحافة، وقدم الحفل الإعلامية دنيا صلاح عبدالله.
شاهد الفيديو كليب...
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