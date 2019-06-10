في موسم حفلاته الناجحة.. محمد عبده يمزج بين التسعينيات والألفية الجديدة

انطلق الفنان الكبير محمد عبده، بجولة غنائية ضخمة اتصفت بالنجاح الكبير وحضور جماهيري كامل العدد، ونفاذ سريع لتذاكر الحفل، وانسجام وتفاعل كبير بينه وبين جماهيره ومحبيه، برفقة أوركسترا موسيقية للمايستر، هاني فرحات.

محمد عبده يبدأ حفلته في الرياض على أغنية "من العايدين":

بدأ الفنان محمد عبده، بحفلته الغنائية في العاصمة السعودية الرياض في احتفالات عيد الفطر، واستمر الحفل لمدة 3 ساعات وافتتح الحفل بأغنيته الشهير

"من العايدين"، وبعدها أطرب جمهوره بأغنيته الأشهر "الأماكن" التي تعالت معها صيحات وهتافات الجمهور.

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إضافة إلى أروع القصائد الغنائية "شبيها الريح، مذهلة"، وتزايد حماس الجمهور مع أغنيته "ليلة خميس" ومجموعة كبيرة من أغنياته الجديدة "مهما يقولون"، و"أنا وخلي، الله عليها، على البال، وأنا حبيبي، رماد المصابيح، ياغافية

قومي"، ليقدم بذلك توليفة غنائية جمعت بين القديم والجديد.

أما عن حفلته الأسطورية في جدة، قدم الفنان محمد عبده باقة غنائية ممتعة لأهل جدة في حفله الغنائي الذي أقيم في صالة "الجوهرة" المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وافتتح حفله على أنغام"العروس اللي بجدة"، والتي لاقت تفاعلا ضخما من جماهيره الغفيرة، وشهد الحفل حضورا إعلاميا كبيرا من مختلف القنوات السعودية والعربية، وقدم باقة غنائية من ألبومه الجديد "ياغافية قومي"، إضافة إلى مجموعة من أغنياته المفضلة لدى جمهوره، ومنها "صوتك يناديني، ولاسمعت اسمك، أقرب الناس".