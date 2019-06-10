ياسمين نيار تنتهي من كليبها الجديد "أنت حبيبي"

انتهت المطربة الجزائرية ياسمين نيار، من تصوير ومونتاج كليبها الجديد الذي يحمل اسم "أنت حبيبي"، ومن المنتظر أن تطرحه خلال الـ48 ساعة المقبلة، عبر قناتها على اليوتيوب.

الكليب كلماتها وألحانها، وإخراج قروب نيار، وقامت بتصويره في سويسرا، وكانت ياسمين كشفت مؤخرا عن زواجها السري من المنتج المصري محمد السبكي في القاهرة.

وقالت ياسمين: "إن الزواج تم بشكل رسمي بينهما، في حضور عدد من أصدقاء السبكي، ومن بينهم رئيس نادي الزمالك"، لافتة إلى أنها تعرفت على السبكي عقب لجوئها إليه خلال أزمته مع المطرب عصام كاريكا في القاهرة، وبعد فترة قصيرة طلب السبكي منها الزواج، وبعد مشاورات وافقت على طلبه وتزوجنا بشهادة شاهدين وشيخ، وعشت في

بيته لفترة طويلة، كما رافقته في جميع جولاته وسهراته وداخل القاهرة وخارجها، وذهبنا سويا إلى لبنان".

وأوضحت الممثلة الجزائرية التي تعيش حاليا في سويسرا: "سكنت في منزل السبكي عقب زواجنا، وقبل أن تبدأ المشكلات، وتقرر العودة إلى مقر إقامتها في سويسرا، وأنها كانت تتصرف برفقته كأي زوجة أمام الجميع"، مؤكدة أنها تمتلك صورا وفيديوهات وتسجيلات صوتية وأوراق تؤكد صحة كلامها.

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وأشارت ياسمين إلى أنها أفصحت عن الزواج نظرا لما تعرضت إليه من إهانة وتعذيب معنوي ونفسي على يد السبكي، والعديد من الأزمات التي كانت واحدة منها، بسبب الممثلة غادة

عبدالرازق وأمور أخرى تطورت بسرعة"، متابعة: "حين طالبته بعقد الزواج رفض أن يزودني به، بعدما شككت أنها مزورة وأن الشهود مزورين وأنني وقعت في فخ كبير".

وتابعت: "السبكي طلب مني تسجيل تتر فيلم "حملة فرعون"، وأرسلني إلى الاستديو لتسجيل أغنية "يا عيالي يا ولاد التيت"، ولكن اكتشفت لاحقا أنه يحتال ويراوغ ويريدني أن أبقى في منزله تحت الإقامة الجبرية وكأنني عبدة له، وهي الناحية التي رفضتها وخرجت من بيته، وانتقلت إلى أحد الفنادق قبل أن أعود إلى سويسرا.

وأضافت: "أنا آمنت به كسند وزوج لكنني اصطدمت بالخدعة التي جعلني أصدقها بالزواج الرسمي وأغنية الفيلم وغيرها من الوعود والعهود التي تبخرت فجأة، لذا كنت حريصة على توثيق كل الدلائل التي تلقي الضوء على حقوقي، والعملية التي كنت ضحيتها وقررت أن لا أسكت بعد الآن عن أزمة داهمت حياتي بشكل عنيف، وجعلتني أشعر بالحزن الشديد.