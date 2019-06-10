الخميس.. نسمة محجوب تحيي حفلًا غنائيًا ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي

تستضيف دار الأوبرا المصرية المطربة نسمة محجوب، لإحياء حفل غنائي كبير، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى بالمسرح المكشوف، وذلك يوم الخميس الموافق 20 يونيو، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن تقدم نسمة خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيها التي يحبها جمهورها وتشعلهم حماسًا، منها "يا طيور، مستغناش، بستغرب، وجوه، سيب روحك، جيتلك يارب، هتقولي إيه".
يذكر أن برنامج فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي يبدأ من يوم الأربعاء 12 يونيو ويستمر حتي يوم 20 يونيو، و يضم عدد كبير من نجوم الغناء، أبرزهم علي الحجار، تامر عاشور، حنان ماضي، كارمن سليمان، محمد الشرنوبي، وفريق وسط البلد، وغيرهم.
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